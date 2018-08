Roman greift mysteriösen Todesfall in Weisslingen auf

Die Polizei stand vor einem Rätsel, als im April 2010 zwei Frauen in einem Waldtobel bei Weisslingen eine mysteriöse Leiche entdeckten. Der dunkelhäutige Mann wies am ganzen Körper Erfrierungen und Knochenbrüche auf. Niemand konnte sich erklären, wie er an den Fundort gelangt war – bis schliesslich abgeknickte Äste über der Fundstelle den entscheidenden Hinweis lieferten: Der Tote war ein Flüchtling, der sich im Fahrwerk eines Flugzeugs versteckt hatte. Vermutlich erfror er bereits während des Flugs und stürzte ab, als sich vor der Landung in Zürich die Fahrwerksklappen öffneten.