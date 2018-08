«Papier nimmt viel an»

In welcher Gemeinde lebt es sich am besten? Welche Gemeinde hat sich verbessert und welche verschlechtert? Antworten auf diese Fragen versucht jeweils das Gemeinderating der «Weltwoche» zu geben, welches alljährlich Mitte August veröffentlicht wird. Anhand von 50 Indikatoren werden alle Gemeinden schweizweit mit mehr als 2000 Einwohnern miteinander verglichen und in eine Rangliste gegossen (siehe unten). Die entsprechende Studie erstellt die von der «Weltwoche» beauftragte Zürcher Beraterfirma für Immobilien und Standortfragen IAZI.