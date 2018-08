Knall um 5 Uhr weckt Einwohner und scheidet Geister

5 Uhr morgens, ein explosionsartiges Geräusch lässt viele Bäretswiler aus dem Schlaf schrecken. Es sei von Bäretswil aus der Richtung Rüti hergekommen, schreibt ein Bäretswiler auf Facebook. Er glaubt, der Knall könnte mit dem morgendlichen Gewitter zusammenhängen. Andere glauben weniger an einen derartigen Kontext, wundern sich aber, was das für ein Knall war. Laut einer Bäretswilerin waren es sogar gegen die zehn Knalle.

Die Auflösung ist simpel: Es waren Böllerschüsse, sagt eine Bäretswilerin, die in der Region Waswiesstrasse in Bäretswil wohnt. Sie habe zwei Personen vom Fenster aus gesehen, die die Schüsse abgegeben hätten und danach mit dem Auto weggefahren seien. Anderen Informationen zufolge könnte es auch in der Kiesgrube zu Schüssen gekommen sein. Jedenfalls hat dort jemand Rauch entdeckt.

Mehrere Meldungen bei der Polizei

Laut Kantonspolizei gingen kurz nach 5 Uhr drei Meldungen wegen des Knalls ein, dies aus verschiedenen Ecken des Dorfes. Die Polizei sei danach durch Bäretswil gefahren und habe den Ursprung des Knalls gesucht, aber nicht gefunden. Fakt sei aber, dass die Aktion verboten sei und für die Täter Konsequenzen haben könnte - sei das wegen Nachtruhestörung, allenfalls auch wegen Waffenbesitzes oder wegen unerlaubten Abfeuerns von Feuerwerk.

Hintergrund des Abfeuerns der Böllerschüsse könnte laut diversen Meldungen auf Facebook eine alte Tradition sein, wonach der Bräutigam vor der Hochzeit um 5 Uhr morgens mit einem Böllerschuss geweckt wird. Ein Bäretswiler sagt, er sei vor einigen Jahren selber mal auf diese Weise vor seiner Hochzeit geweckt worden.

Eine andere Bäretswilerin unterstreicht, die Aktion sei bewilligt gewesen. Immerhin ist das Hochzeitsschiessen in der Bäretswiler Polizeiverordnung - als bewilligungspflichtig allerdings - fest verankert und kann damit als Tradition bezeichnet werden.

Ob das so genannte Hochzeitsschiessen eine zeitgemässe Tradition ist oder nicht, darüber scheiden sich in Bäretswil die Geister. Einige halten es für unangebracht derart früh am Morgen den Bräutigam und mit ihm das halbe Dorf zu wecken, bloss um der Tradition willen. Andere finden, das sei schon immer so gewesen und geschehe ja nicht wöchentlich. Sie würden das Problem nicht sehen.