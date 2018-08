Knall um 5 Uhr weckt Bäretswiler und scheidet Geister

Dass ein Hochzeitsschiessen laut sein kann, bestätigt der Bäretswiler Heimatkundler Armin Sierszyn. Er habe in den 1960er Jahren selber an solchen Schiessen teilgenommen. Damals hätten sie Bausprengstoff dafür verwendet, den sie mit rotem Kitt, Zeitungen und Schnüren umwickelt hatten. Das Paket sei dann an den Ast eines Baumes, nicht zu nahe am Stamm, gebunden worden. «Danach rannten wir weg.» Der Knall sei extrem laut gewesen. «Ein derartiges Echo habe ich sonst im Oberland nie gehört», so Sierszyn.

Das Brauchtum sei im Übrigen im ganzen Oberland verbreitet gewesen. Wie das heute ist, kann der Heimatkundler nicht präzise sagen. Klar sei aber, dass es nicht allein darum gegangen sei, den Bräutigam zu wecken. «Geböllert wurde nur, wenn eine Braut von auswärts zuzog», so Sierszyn. Im umgekehrten Fall, wenn sie wegzog also, habe man auf das Brauchtum verzichtet. «Es hätte sonst bedeutet, dass man sie wegschiesst. Aber die Schüsse sollen ein Zeichen von Freude sein, eine Begrüssung.» Der Effekt des Weckens sei aber sicherlich auch gewollt. «Das Schiessen fand auch früher schon immer in den frühen Morgenstunden statt.»