«Ich war schon immer ein Spinner und Träumer»

«Als Titel könnte man doch nehmen: Jede cha mache waser will, will jede staht dezue waser macht», sagt Stipe Svalina lachend, die kurzbehosten Beine übereinandergeschlagen, den Espresso - ohne Zucker, ohne Milch - in der Hand. Denn eigentlich finde er, die Phrase sei die Antwort auf fast alles. Svalina denkt kurz nach kneift die Augen leicht zusammen, kratzt sich den lückigen dunkelblonden Bart und sagt sich ein Grinsen verkneifend: «Wirklich, ich glaube, das ist mein Lebensmotto. Das soll mal auf meinem Grabstein stehen.»