Ein Nobelpreis gekröntes Konzept soll die Strassensicherheit erhöhen

Das Quartier «Im Amt» liegt an einer Gemeindestrasse am Ortsausgang von Gutenswil in Richtung Freudwil. Schon seit Jahren monieren die Anwohner des Quartiers den zu schnellen Durchgangsverkehr als Sicherheitsrisiko. Das auf der Strasse geltende Tempolimit 50 empfinden viele Anwohner als zu hoch und der Situation nicht angepasst. Auch Marc Keller stört sich an dieser Situation. Er wohnt seit zehn Jahren im Quartier. «Die Forderung einer 30er-Zone war lange eine Überlegung, denn die Strassenbreite entspricht immer noch den Dimensionen aus dem 19.