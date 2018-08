Das Projekt «Abwasserfreies Tösstal» kommt voran

Unter der oberen Töss verläuft ein mächtiger Grundwasserstrom, der das Tösstal und Winterthur mit Trinkwasser versorgt. Der Töss-Grundwasserstrom ist eines der ergiebigsten Grundwasservorkommen im Kanton Zürich.

Um dieses Grundwasser zu schützen, soll künftig kein gereinigtes Abwasser mehr in die obere Töss geleitet werden. Stattdessen soll das Schmutzwasser aus allen Tösstaler Gemeinden in der Abwasserreinigungsanlage Hard in Winterthur gereinigt werden.

Schutz für das Trinkwasser

Bis ins Jahr 2035 sollen die Verbindungsleitungen zur Kläranlage Hard und die Verbindungsleitung Sennhof-Töss (Eschenbergstollen) neu erstellt werden. Dafür wird mit Investitionskosten in Höhe von 35 Millionen Franken gerechnet.

Um diese Infrastruktur zu bauen und zu betreiben beabsichtigen die beteiligten Gemeinden eine gemeinsame Anstalt zu gründen. Wie die Stadt Winterthur mitteilt, liegt jetzt ein Gründungsvertrag und das Finanzierungsmodell vor. Sitz der «Regionalen Abwasserentsorgung Tösstal» ist Zell. Die notwendige Volksabstimmung in den betroffenen Gemeinden ist für den 10. Februar geplant.