Das letzte Projekt eines Tüftlers

Es ist ein Tag mitten im August. Es wird gehämmert und geschweisst und die Temperaturen sind hoch. In einem grossen, weissen Zelt in Schmerikon am Obersee wird derzeit das Motorschiff «MS Etzel» totalsaniert. Man erkennt das Schiff kaum wieder. Die Fenster sind weg, das ganze Interieur fehlt. Vom gesamten Oberdeck steht eigentlich nur noch das Gerüst, welches die Fassade vorgibt.