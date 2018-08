Zuckerfreies Zuhause für Chinchillas gesucht

Chichi und Cherry sind scheu. Fotografieren lassen sie sich nicht sonderlich gern. Und wenn man sie streicheln will, schnuppern sie kurz an der Hand und schlängeln sich davon. Am liebsten kuscheln sie sich dann aneinander.

Die beiden Nagetiere leben seit Juni 2017 im Tierheim Strubeli in Hegnau. Der 8-jährige Chichi und die 7-jährige Cherry brauchen aber einen Tapetenwechsel und würden gern ein neues Zuhause beziehen. «Chinchillas sind Beobachtungs- und keine Schmusetiere», sagt Tierpflegerin Athina Löhrer. Deshalb wären Chichi und Cherry besonders bei Menschen, die die Nager gern beobachten gut aufgehoben. Die zwei Nager würden aber auch mal aus der Hand fressen. «Zahmer werden sie nicht.» Deshalb seien sie für Kleinkinder nicht geeignet.

Alte Verletzung

Die beiden Chinchillas, die von ihren früheren Besitzern vor einem Umzug ins Tierheim gebracht wurden, sind nachtaktiv. «Sie passen sich aber am Rhythmus der Halter an. Bei uns sind sie auch am Tag wach», sagt Löhrer.

Beachten müsse man als Halter von Chinchillas zudem, dass die Nagetiere anfällig für Diabetis sind. «Sie sollten zuckerfrei ernährt werden. Sprich: Keine Früchte, kein Gemüse mit Zuckergehalt und wenig Kohlenhydrate», so Löhrer. «Chnichillas kommen aus den Anden und dementsprechend aus kargem Gebiet. Sie ernähren sich hauptsächlich von Kräutern und Gräsern.» Ein Guddeli darf man Chichi und Cherry aber dennoch ab und zu geben.

Die Nagetiere bleiben den neuen Besitzern lang erhalten: Sie werden bis zu 25 Jahre alt. Dies obwohl Chichi an einem Gewebebruch leidet, das sich durch ein Geschwulst unten am Bauch äusserlich zeigt. «Das muss beobachtet werden und man muss schauen, dass es nicht grösser wird», sagt Löhrer. Trotz der alten Verletzung sei es aber kein Problem die Chinchillas in die Hand zu nehmen. «Beissen tun sie nicht.»

Luna noch nicht vermittelt



Vor rund einem Monat haben wir Luna, eine Mischlings-Schäferhündin vorgestellt. Der 9-jährige Vierbeiner leidet an Stereotypie, weil Luna jahrelang in einem dunklen Keller eingeschlossen wurde. Stereotypien sind sogenannte Verhaltensanomalien, Sie äussern sich in wiederholten und ständig gleichbleibenden Handlungen ohne Ziel oder Funktion. Bis heute hat sich niemand gemeldet, der die zutrauliche Luna bei sich aufnehmen möchte.



Wer Luna oder den Chinchillas Chichi und Cherry ein neues Zuhause bieten möchte, kann sich beim Tierheim Strubeli telefonisch unter 044 997 31 70 melden oder direkt vorbeigehen. Das Tierheim befindet sich an der Büelstrasse 12 in Hegnau und hat montags bis samstags von 11 bis 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr geöffnet.