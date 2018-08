So unterschiedlich sind die Musikschulen im Bezirk Uster

Am 4. Juni wurde in Maur an der Gemeindeversammlung die Musikschule thematisiert. Konkret ging es darum, wie stark die Gemeinde die Musikschule subventionieren soll. Ab 2019 soll die Gemeinde 60 Prozent des Nettoaufwands übernehmen; der Antrag wurde einstimmig angenommen. «Die Subventionsquote ist im Vergleich zu anderen Gemeinden hoch», sagt Musikschulleiter René Vogelbacher. In Volketswil ist die Zahl nicht so hoch: «Offiziell subventioniert die Gemeinde die Musikschule mit 50 Prozent. In Wirklichkeit ist es leicht mehr», sagt der Volketswiler Musikschulleiter Ruedi Marty.