Blues und Jazz vom Feinsten werden am Oberi Sounds Good geboten. An der elften Ausgabe des Events in Oberwinterthur treten an drei Tagen vom 30. August bis 1. September sieben Bands auf. Mit dabei ist in diesem Jahr erstmals auch «Soulessence». Die fünf Mitglieder der Band haben sich in Winterthur im Musikstudium kennengelernt.

Seit Herbst 2017 spielten sie zusammen immer wieder private Gigs an Hochzeiten und Firmenanlässen, traten aber auch öffentlich auf wie zum Beispiel in der Winterthurer Esse-Bar sowie am Honky-Tonk-Festival in St. Gallen. «Kleine Festivals haben einen besonderen Reiz», sagt Sängerin Daniela Link, «da wird die Musik jeweils sehr geschätzt.» Das sei mit ein Grund, weshalb sie sich auf das Konzert am Oberi Sounds Good am Donnerstag, 30. August, im Restaurant Bahnhöfli freue.