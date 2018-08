Empörungswelle wegen Temporeduktion auf 50

Eigentlich war alles nur ein Aprilscherz: Das Facebook-Portal Ustercity postete am 1. April dieses Jahres ein Foto der Zürichstrasse und mittendrin ein Laternenmast mit einem Tempo-30-Schild. Da ein Bild nur in seltenen Fällen für sich selbst spricht, lieferten die Macher die Erklärung gleich mit: «Zur Sicherheit der Pünt- und Krämeracker-Schüler und um Stau im Stadtzentrum zu vermeiden, gilt ab sofort auf der Zürichstrasse Tempo 30 statt 60.» Und weil das allein noch nicht provozierend genug war, gab es noch eine Ergänzung: «Der Stadtrat wird nach einer halbjährigen Testphase entscheiden, ob diese Massnahme auch auf der See-, Riediker- und Florastrasse umgesetzt wird.»

Mit Tempo-Reduktionen lässt sich nicht scherzen

Die Verfasser der Mitteilung rieben mit dieser Ankündigung in der offene Wunde, die jahrelanges Bussenzahlen bei Autofahrern hinterlassen hat. Nur zwei Minuten nachdem die Meldung aufgeschaltet worden war, kommentierte bereits der erste User: «Und das söll weniger Stau ge???», fragte ein Temporeduktionshasser. Und da man sich als Facebook-Wutbürger rasch in Rage schreibt, doppelte er eine Minute später sogleich nach: «Das Puff mal aluagä am Fyrabigverkehr!!!!!»

Die meisten Facebook-User, die der Eintrag zu einem Meinungsäusserung bewegte, erkannten den Gag jedoch.