Binzikerstrasse wird komplett gesperrt

Die Binzikerstrasse in Grüningen wurde vor einigen Jahren im Abschnitt zwischen der Einmündung Esslingerstrasse und dem Dorfausgang instand gesetzt. Diverse Faktoren haben dazu geführt, dass der Fahrbahnbelag bereits viele Risse aufweist (wir berichteten). Es sei deshalb unumgänglich, die oberste Belagsschicht zu ersetzen, wie das kantonale Tiefbauamt in einer Mitteilung schreibt.

Für diese Belagsarbeiten muss die Binzikerstrasse im betroffenen Abschnitt aus Gründen der Effizienz, der Einbauqualität und der Arbeitssicherheit für den Verkehr gesperrt werden. Die Vollsperrung beginnt am Donnerstag, 30. August, um 5 Uhr, und dauert bis am Montag, 3. September, um 5 Uhr.

Provisorische Parkplätze

Die Belagsarbeiten erfordern trockene und warme Witterungsverhältnisse, wie das Tiefbauamt schreibt. Sollten die Arbeiten wetterbedingt nicht durchgeführt werden können, müssen sie auf den nächstmöglichen Zeitpunkt verschoben werden.

Von Donnerstag, 30. August, um 5 Uhr bis Freitag, 31. August, um 20 Uhr ist die Zufahrt für Anwohner gestattet, es muss jedoch mit Behinderungen gerechnet werden.

Der anschliessende Einbau des neuen Belags erfolgt in zwei Etappen (siehe Plan), wie es in der Mitteilung weiter heisst. Dazu müsse der jeweilige Bereich für sämtlichen Verkehr komplett gesperrt werden. Für Anwohner stehen provisorische Parkplätze im Tobelacher und an der Hombrechtikerstrasse auf der Wiese neben dem Parkplatz des Restaurants Adler zur Verfügung. Der Durchgangsverkehr wird über die Esslinger-, Gossauer-, Willikoner-, Hombrechtikerund Grüningerstrasse umgeleitet.

Auch die VZO Linien 845 und 867 sind von der Sperrung betroffen. Ab Freitag, 31. August, um 20 Uhr bis Samstag, 1. September, um 20 Uhr wird die Haltestelle «Grüningen, Station» an die Niderwisstrasse verschoben. Ab Samstag, 1. September, um 20 Uhr bis Sonntag, 2. September, Betriebsschluss können die Haltestellen «Grüningen, Station» bis «Oetwil am See, Buacher» nicht bedient werden.

Belagsarbeiten auch «Am Binzikerbach»

Es wird empfohlen, die Haltestelle «Grüningen, Stedtli» oder «Oetwil am See, Zentrum» zu benützen. Ausserdem sollen die entsprechenden Fahrgastinformationen an den Haltestellen und in den Bussen beachtet werden.



Die Gemeinde Grüningen nutzt die Gelegenheit für Belagsarbeiten an der Ein-/Ausfahrt «Am Binzikerbach». Die Ein-/Ausfahrt muss deshalb vom Mittwoch 29. August, um 6 Uhr bis Donnerstag 30. August, um 6 Uhr gesperrt werden. Die Zufahrt für Anwohner ist via Glärnisch-Weg gewährleistet.