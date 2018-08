Zwei Verletzte nach Abbiegefehler

Am Dienstagmittag um 11.45 Uhr sind auf der Rickenstrasse in Rapperswil-Jona zwei Autos kollidiert. Der eine Lenker, ein 58-jähriger Autofahrer, beabsichtigte, nach der Autobahnausfahrt nach links in Richtung Wagen abzubiegen. Dabei übersah er das von links kommende Auto eines 80-Jährigen, wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilt. Weshalb, sei noch unklar.

Bei der Kollision wurden beide Lenker leicht verletzt, konnten aber selbstständig einen Arzt aufsuchen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 40'000 Franken.