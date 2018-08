«Wülflinger sind ein gmögiges Volk»

Der OK-Präsident der Wülflinger Dorfet, Christian Brunner erzählt, was das Wülflinger Volk so speziell macht. Oben können Sie sich durch die Bildergalerie vom letzten Jahr klicken.

Was macht das Quartier Wülflingen so speziell?

Christian Brunner: Die Wülflinger sind ein traditionelles und «gmögiges» Volk. Sie lieben es, bei Speis und Trank zusammenzukommen, über alte Zeiten zu reden und an der Wülflinger Dorfet einfach die Seele etwas «bambelä lah».

Welche Neuerungen sind dieses Jahr zu erwarten?

Das Rad wird nicht neu erfunden. Trotzdem wird der aufmerksame Besucher viele kleinere Sachen finden, welche neu sind oder den Bedürfnissen unserer Gäste angepasst wurden. Für unsere kleinsten Besucher wird zum Beispiel vor dem Restaurant Hirschen ein Bobbycar-Parcour aufgebaut und betrieben. Darum der Aufruf an alle Leserinnen und Leser – kommen Sie am 25. und 26. August nach Wülflingen und geniessen Sie in einer tollen und gemütlichen Atmosphäre unbeschwerliche Stunden im Kreise der Wülflinger Vereine und Organisationen.

Was sind Ihre persönlichen Highlights?

Die vielen Begegnungen mit der Bevölkerung. Die Freude in den Gesichtern der Festbesucherinnen und –besucher sowie – wenn es dann soweit ist – nach der Dorfet sagen zu können: Es ist nichts passiert, keine Zwischenfälle, keine Unfälle. Alle Besucher waren zufrieden und die Vereine haben alle Speisen und Getränke verkauft.