Späte Ehre für Ustermer Sportler

Nun also doch: Mit etwas Verspätung werden auf der Website der Stadt Uster jene drei Sportler gewürdigt, die an den sportartenübergreifenden Europameisterschaften in Berlin und Glasgow gleich einen ganzen Medaillensatz für Uster erobern konnten: Jeannine Gmelin (Rudern, Gold), Tadesse Abraham (Marathon, Silber) und Maria Ugolkova (Schwimmen, Bronze). «Die Stadt Uster ist stolz auf ihre Sportlerinnen und Sportler, die mit ihren hervorragenden Leistungen den Namen der Stadt in die Welt hinaustragen», heisst es seit Mittwoch auf der Homepage.