Pfäffiker Gemeindepräsident zeigt sich überrascht und irritiert

Es ist ein riesiger Sprung, den Pfäffikon im jährlichen Gemeinderating der «Weltwoche» macht: Von Rang 79 im Jahr 2017 geht es in der vor einer Woche publizierten Tabelle auf den siebten Platz. Damit ist die «Perle am Pfäffikersee» die beste Gemeinde in der Region und die drittbeste im Kanton. Einzig die Goldküstengemeinde Zollikon und das ebenfalls am Zürichsee gelegene Rüschlikon schneiden in der Erhebung besser ab.