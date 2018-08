Jetzt reden die Inspektoren

Lebensmittelinspektoren gehören zur Chilbi wie Zuckerwatte und «Tütschibahn», auch wenn sie nicht so prominent wahrgenommen werden. Dass am Samstag also Kontrolleure vom kantonalen Labor auf der Wetziker Chilbi unterwegs waren, erstaunte niemanden.

Dass es die besagten Lebensmittelinspektoren aber nicht auf Esswaren, sondern auf Spielzeug abgesehen hatten, sorgte für Stirnrunzeln bei den betroffenen Händlern (wir berichteten).