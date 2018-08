Eindrucksvolles Wülflingen

Lokomotive, Segelflugzeuge oder schwebende Kunstwerke. Das alles trifft in Wülflingen aufeinander. An der Wülflinger Dorfet widmet sich der Dorfmuseum-Verein mit seiner Ausstellung «Leben und Wirken in Wülflingen» 40 Bewohnerinnen und Bewohnern des Stadtteils. Er wirft einen Blick auf bekannte Persönlichkeiten sowie aber auch auf weniger prominente Köpfe vom damaligen Dorf bis in die jüngere Zeit.

Zwei dieser Köpfe sind die Pioniere der Sensortechnologie Hans C. Sonderegger und Walter P. Kistler. Bereits in den 1940er Jahren tüftelten die jungen Ingenieure bei der Schweizerischen Lokomotiv- und Maschinenfabrik mit Sitz in Winterthur an dynamischen Messsystemen für Motoren. Bei einem Aufenthalt in den USA gründeten sie 1955 ihre erste eigene Firma. Zurück in der Schweiz begannen die beiden in einer ehemaligen Schuhwerkstatt an der Salstrasse mit der Fertigung von Sensoren.

Selbstgebaute Segelflugmaschine

Etwas andere Höhenflüge vollbrachte der Wülflinger Hugo Weise in den 1930er Jahren. Seine grosse Leidenschaft war das Fliegen. Mit einer selbstgebauten Segelflugmaschine startete er seine ersten Versuche in der Wülflinger Umgebung.

Bei seinem spektakulärsten Flug segelte der Flugliebhaber für über eine Minute aus einer Höhe von 30 Meter über Baumwipfel und landete seine Maschine sicher auf einer Wiese.

Schwebende Werke

Ein Sinn für die Lüfte hatte auch Heidi Bucher. Sie stellte ihre Werke oft schwebend im Raum dar, als Symbol für Verwandlung und Befreiung. Die 1926 geborene Künstlerin wuchs in der Villa eingangs der Lettenstrasse auf. Sie studierte an der Kunstgewerbeschule Zürich und lebte später mit ihrem Mann in den Staaten und Kanada.

Nach der Trennung von ihrem Ehepartner und der Rückkehr in die Schweiz begann Heidi Bucher mit ihrer «Häutung». So nannte sie die schimmernden Abgüsse von Räumen aus Latex und Perlmutt, die mit Kindheitserinnerungen verknüpft waren, wie das Herrenzimmer in Wülflingen oder das «Ahnenhaus» Obermühle.

Die Künstlerin verstarb 1993 im Alter von 67 Jahren. Im Jahr darauf wurde ihr posthum der Anerkennungspreis der Stadt Winterthur verliehen.

Die Ausstellung findet am Wochenende der Wülflinger Dorfet im renovierten Saal des Kirchgemeindehauses statt. Am Samstag, 25. August, können die Werke von 14 bis 19 Uhr bestaunt werden. Am Sonntag, 26. August, dann von 11 bis 18 Uhr. Nebst Bildern und Texten werden auch zahlreiche Objekte zu den porträtierten Personen präsentiert.