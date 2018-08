Effretikerin in eigener Wohnung ausgeraubt

Die Kantonspolizei Zürich konnte in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Thurgau einen Räuber verhaften. Dieser bedrohte zuvor in Effretikon und Zürich zwei alte Frauen in ihren Wohnungen mit einer Waffe.

In beiden Fällen nahm er den Frauen Bankkarten sowie die dazugehörigen PIN-Codes ab, schreibt die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung. Nach dem Raub in Effretikon bezog er vom Konto der überfallenen Frau mehrere tausend Franken. In Zürich forderte er von der Frau Bargeld und erlangte so mehrere hundert Franken.

Nach Fahndungsmassnahme gefasst

Ermittlungen der Kantonspolizei Zürich lenkten den Tatverdacht auf einen 61-jährigen Schweizer. Im Rahmen gross angelegter Fahndungsmassnahmen wurde er Ende Juli in Frauenfeld verhaftet.

Der Täter befindet sich zurzeit in Untersuchungshaft. In den bisherigen Einvernahmen hat er sowohl den Raubüberfall in Effretikon als auch denjenigen in Zürich gestanden. Die Kantonspolizei Zürich klärt nun in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich ab, ob der Räuber noch für weitere Straftaten in Frage kommt.