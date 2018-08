Bligg bringt Walder Tannenschnaps auf den Markt

In den 1970er Jahren stand bei Keith Richards die Jack-Daniels-Flasche auf dem Verstärker. Damals gehörte sein Konsum mehrerer Flaschen pro Tag zum Rock’n’Roll-Lifestyle.

Der Bubiker Musiker Bligg geht es mit einem Ritual kleiner an: Vor jedem Konzert holt er die gesamte Crew nochmals zusammen und stösst mit ihr auf die bevorstehende Show an. «Die Tradition entstand aus dem Lied ‹10 chlini Appenzeller›», so Bligg. Früher habe man mit dem besungenen Kräuterschnaps oder mit einem Schnaps angestossen, der auf dem Festival- oder Konzertgelände erhältlich war.

Zweifel am Verkauf

Aus Spass kam er auf die Idee, sein eigenes Getränk für dieses Ritual zu entwickeln. Die Swiss Premium Drinks, die den Schnaps heute mit Bligg zusammen herstellt, war gleich Feuer und Flamme für diese Idee. «Ich kannte die Verantwortlichen bereits von früher», sagt Bligg. So sei die Wahl des Partners einfach gewesen.

Zusammen habe man dann das Produkt entwickelt. «Ich hatte die Idee, dem Schnaps einen Tannenzweig hinzuzufügen», so Bligg. Für den Schnaps selbst wird Schweizer Kernobst verwendet. Die Crew und Freunde, die dann davon probiert hätten, seien begeistert gewesen. «Ich hatte aber Zweifel», so der Musiker. Schliesslich habe er viele Familien mit Kindern im Publikum. «Aber als 41-jähriger Familienvater darf man sich ab und zu einen Schnaps genehmigen», fügt er mit einem Lächeln an.

Stark involviert

Er sei in den Entstehungsprozess involviert gewesen, hätte beim Branding, bei der Etikette, bei der Farbe des Schnapses oder dem Zuckergehalt mitreden können. Bligg hat also nicht einfach nur seinen Namen hergegeben. «Das wäre auch nicht mein Stil – ich bin ja kein Influencer», so der Musiker.

«Ich bin kein Influencer»

Bligg, Musiker aus Bubikon

«Wir wollten ein authentisches und regionales Produkt herstellen», sagt Bligg. Nicht nur er selbst, auch viele seiner Crewmitglieder kämen aus dem Zürcher Oberland. Darum habe man zuerst dort nach Partnern für die Rohstoffe gesucht. «In der Gemeinde Wald steht eines der grössten Waldgebiete der Region.» So sei der Nachschub gewährleistet.

Bligg an der Haustür?

Den Schnaps gibt es seit etwa einem Monat zu kaufen. Die Tannenzweige werden von der normalen Waldpflege gewonnen und nicht extra gefällt.

Wer jetzt aber einen Tannenschnaps bestellt in der Hoffnung, dass Bligg das Paket persönlich vorbeibringt, wird wohl enttäuscht werden: «Ich überlasse die Herstellung und Auslieferung den Spezialisten», so der Musiker. Er fügt aber an: «Wer weiss - vielleicht bauen wir eine solche Lieferung mal als Marketing-Gag mit ein.»

