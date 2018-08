Von eindrücklichen Astronauten und respektlosen Satirikern

Warum wurde vor 20 Jahren der StadTalk ins Leben gerufen?

Karin Landolt: Im Albani Music Club, wo ich 1996 bis 1998 als PR-Verantwortliche arbeitete, waren Ideen gefragt, um – zusätzlich zum mehrheitlich von Blues- und Party-Fans geprägten Publikum – neue Zielgruppen anzusprechen. An einem Netzwerkanlass kamen der damalige AZ-Verleger Guido Blumer und ich auf die Idee, eine Talk-Reihe zu planen mit Menschen aus Winterthur und national bekannten Persönlichkeiten. Das Projekt StadTalk war geboren.

Es mussten Moderatorinnen und Moderatoren, spannende Gäste sowie Geldgeber zur Finanzierung der Veranstaltung gesucht werden. Innert Kürze stand das Konzept, und im Frühling 1998 startete die damalige Journalistin Kathrin Bänziger den ersten StadTalk mit Viktor Giacoobo. Er war ein voller Erfolg.

Wie hat sich die Veranstaltungsreihe seither verändert?

Inzwischen haben hunderte Gäste bei uns auf dem Talk-Stuhl Platz genommen. Die Liste ist wirklich eindrücklich, und ich kenne keine Veranstaltung dieser Art, die sich 20 Jahre halten und ihr Renommée so positiv entwickeln konnte. Erstaunlich in einer Zeit, wo so viel Digital-Angebot gefragt ist. Es ist offenbar immer noch beliebt, Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik, Kultur, Sport und Unterhaltung persönlich zu begegnen: Zum Beispiel Eveline Widmer-Schlumpf, Charles Lewinsky, Claude Nicollier, Andreas Thiel, Doris Leuthard, Jean Ziegler, Samir, Julia Onken, Ulrich Tilgner oder Erich Gysling.

«Mich persönlich beeindruckte Astronaut und Weltraumexperte Claude Nicollier, ein Mann mit soviel Abenteuerlust.»

Auch lokale Persönlichkeiten wie Andreas Reinhart, Robert Heuberger, Bettina Stefanini und natürlich sämtliche Politik-Grössen waren da. Wir hatten auch die Ehre, inzwischen leider verstorbene Prominente wie Emilie Lieberherr, Hugo Loetscher, Polo Hofer, Jean-François Bergier oder Marta Emmenegger interviewen zu dürfen.

Nach etwa vier Jahren wechselten wir den Standort in die CoalMine im Volkarthaus. Damals hat uns die Volkart Stiftung eine neue Heimat als Gastveranstalter in der Coalmine angeboten, das Albani änderte ohnehin seine Strategie, und ich hatte längst in den Journalismus umgesattelt und arbeitete als Redaktorin beim Landboten.

Wlche Gäste haben Sie in dieser Zeit am meisten beeindruckt?

Für mich persönlich war es Astronaut und Weltraumexperte Claude Nicollier, ein Mann mit soviel Abenteuerlust und gleichzeitig eindrücklicher Besonnenheit. Er ist eine grosse, gewinnende Persönlichkeit. Wichtig war für mich vor etwa zehn Jahren auch der Talk mit der ersten Bundesrätin Elisabeth Kopp.

Mein Kollege Michael Zollinger erinnert sich gerne an den Talk mit Hasan Kandil, dem Winterthurer Sandwich-Verkäufer. Die Art, wie er sein Geschäft führt, das Leben sieht und auf die Menschen zugeht, beeindruckten ihn sehr. Für Chris Huggenberg war der Talk mit Bettina Stefanini ein Highlight. Die Tochter des Immobilienkönigs bot einen einmaligen Einblick in das Leben und Wirken ihres Vaters.

Gibt es auch ein Erlebnis, das Sie lieber vergessen möchten?

Der Satiriker Frank Baumann war der Tiefpunkt. Er hat den damaligen Moderator auf seine schnöde Art zur Schnecke gemacht, dieser hat darauf als StadTalk-Moderator das Handtuch geworfen. Möglich, dass er auf den berühmt-berüchtigten «Humor» Baumanns zu wenig gut vorbereitet war, dennoch empfand ich Baumanns Art als sehr respektlos. Aber wir haben natürlich auch etwas gelernt daraus. Zum Beispiel, dass man sich als Moderatorin oder Moderator nicht zu ernst nehmen sollte...(lacht).

«Der Satiriker Frank Baumann war der Tiefpunkt.»

Am 30. August findet der Jubiläums-StadTalk statt. Was erwartet die Besucherinnen und Besucher?

Wir werden einen spannenden Einblick in das Gründerjahr 1998 bekommen. Unsere vier Gäste Kurt Pelda (Islamismus-Experte), Jacqueline Badran (Nationalrätin), Nina Wenger (Jungpolitikerin) und Tom Hanan (Google-Mann der ersten Stunde) werden den beiden Moderatoren Michael Zollinger und Chris Huggenberg verraten, weshalb. Im Vorfeld gibt es Apéro, coole Musik sowie einen Aufwärm-Talk unter uns Gründerkolleginnen und -kollegen Guido Blumer, Thomas Möckli, Kathrin Bänziger und mir.

Und wie geht es mit Ihnen weiter?

Für mich ist es nun nach 20 Jahren der richtige Zeitpunkt, aus dem StadTalk-Vorstand zurückzutreten. An dieser Stelle möchte ich mich bei allen bedanken, die den StadTalk in den vergangenen 20 Jahren ideell, mit Einsatz oder mit finanziellen Mitteln unterstützt haben.