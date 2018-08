Uster räumt ab – und kaum einer merkts

Bessere Werbung ist für eine Stadt, die sich öffentlich schon mehrfach als «Sportstadt» in Szene setzte, eigentlich nicht denkbar: Als einzige Gemeinde der Schweiz gelang es Uster, an der sportartenübergreifenden Europameisterschaft in Berlin und Glasgow gleich einen ganzen Medaillensatz zu erobern: Gold für die Ustermer Ruderin Jeannine Gmelin, Silber für den Ustermer Marathonläufer Tadesse Abraham, Bronze für die Ustermer Schwimmerin Maria Ugolkova.