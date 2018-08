Tösstaler Gemeinden heben Feuerverbot auf

Seit Wochen gilt in den Gemeinden Bauma, Wila, Turbenthal, Wildberg, Zell und Schlatt ein allgemeines Feuerverbot. Die Situation habe sich durch die Niederschläge der letzten Tage nun soweit entspannt, dass das allgemeine Feuerverbot aufgehoben werden könne, schreiben die Gemeinderäte in einer Mitteilung. Feuer im Freien sind im unteren und mittleren Tösstal also ab sofort wieder erlaubt.

Allerdings gilt das vom Kanton verhängte Feuerverbot in Wäldern und in Waldesnähe gilt weiterhin und bis zum Widerruf durch die staatlichen Stellen. Dieses Verbot gelte ausdrücklich auch für bestehende, eingerichtete Feuerstellen bei Picknick- oder Spielplätzen, für Cheminées in Waldhütten sowie für Gas- und Elektrogrills, wie es in der Mitteilung heist. Zum Waldrand gilt ein Sicherheitsabstand von 200 Metern.