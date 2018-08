Seuzach rockt weiter

Am kommenden Samstag sind wieder Hip-Hop-, Rap- und Rockmusik angesagt. Das Open Air Seuzach auf der Rietackerwiese geht in die zweite Runde. Das Festival wird wie im Vorjahr von Jugendlichen aus der Gemeinde organisiert, die viel Arbeit in den Event gesteckt haben. Im Vergleich zum letzten Jahr gibt es eine entscheidende Neuerung.