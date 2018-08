Schalchenstrasse in Wila wird gesperrt

Wegen Belagsarbeiten muss der Strassenabschnitt vom 27. bis 31. August für den Verkehr komplett gesperrt werden. Die Vollsperrung beginnt am Montag 7 Uhr und dauert bis Freitag um 18 Uhr. Die Zufahrt mit Fahrzeugen zu den betroffenen Liegenschaften ist in diesem Zeitraum nicht möglich, teilt das kantonale Tiefbauamt mit. Den betroffenen Anwohnenden werden Ersatzparkplätze an der Schalchenstrasse zur Verfügung stehen.

Der Durchgangsverkehr wird in beide Richtungen grossräumig über Turbenthal – Wildberg – Ehrikon – Schalchen – Hofstetten umgeleitet. Bei nasser Witterung werden die Arbeiten um eine Woche verschoben.