R&M eröffnet neues Werk in Indien

Wie R&M in einer Mitteilung schreibt, wurde die Produktionsstätte in einem weitläufigen Industriepark im Rahmen der Initiative «Make in India» errichtet. Damit verfolge die indische Regierung das Ziel, nachhaltig Wettbewerbsfähigkeit und Wohlstand zu schaffen. Im neuen Werk produziert das Unternehmen mit Sitz in Wetzikon Glasfaserlösungen für Rechenzentren und FTTx-Anwendungen.

Signifikante Investitionen

CEO Michel Riva sagte zur Eröffnung des Werks: «Seit Beginn unserer operativen Tätigkeiten in Indien haben wir signifikante Investitionen getätigt. Die Eröffnung der neuen Produktionsstätte ist ein weiterer Meilenstein, um unser Engagement in Indien zu vertiefen. Wir bekräftigen heute R&M’s Commitment für ein langfristiges Engagement in diesem wichtigen Land.»

Die Firma sieht Indien als strategischen Standort für Digitalisierung, Innovation und Technologie. Das neue Werk sei ein wichtiges Element bei der verstärkten Umsetzung der Wachstumsstrategie in Indien sowie in der gesamten Region Asien-Pazifik. Das Werk in Bangalore bilde ausserdem einen Eckpfeiler des internationalen Produktionsnetzwerks. Es steigere die Flexibilität und Wettbewerbsfähigkeit von R&M.

Gebetsrituale zur Einweihung

An der Eröffnungsfeier hätten mehr als 250 Geschäftspartner und Kunden teilgenommen, teilt das Unternehmen weiter mit. Die Einweihung begann mit Gebetsritualen gemäss der indischen Tradition. Laut einer Studie gilt Indien mit 46 Prozent Anteil als grösster Wachstumsmarkt für strukturierte Verkabelung in der Region Asien-Pazifik, dicht gefolgt von China mit 37,5 Prozent.

Der Entscheid von R&M, weiter in Indien zu investieren, werde von diesen Wachstumsprognosen getragen. Zugleich gelte Indien als strategisch ideal gelegener regionaler Lieferstandort.