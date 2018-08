Obdach weg – Grenzen weg

«Unten am Fluss» heisst das Stück, das die Greifenseer Theatergruppe Schatulle dieses Jahr aufführen wird. Die Geschichte spielt auf einem Campingplatz: Eine Frau und ein Mann begegnen sich. Beide wurden gerade erst von ihren Partnern verlassen. Sie ist in ihrem Stolz gekränkt und auf Krawall gebürstet. Er will seine Ruhe und mit seinem Kummer allein sein. Diese Mundartkomödie von Frank Pinkus ist jedoch nur ein Drittel dessen, was die Schauspieler der Schatulle dieses Jahr zeigen werden.