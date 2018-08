Mitarbeiter des Vollzugszentrums in grosser Sorge

45 Millionen Investitionen und alles wird schlechter oder gar inpraktikabel. So stellt die sechsköpfige Zentrumsleitung des Vollzugszentrums Bachtel in einem Brief ans Amt für Justizvollzug die Konsequenzen des am Montag vom Kantonsrat bewilligten Bauprojekts für die Anlage in Ringwil dar. Der Brief wurde der Redaktion anonym von «Mitarbeitenden im Vollzugszentrum Bachtel» zugesandt, wobei nicht klar ist, ob die Zentrumsleitung dazu zählt.