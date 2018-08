Feuerwehr Fehraltorf wird 300 Jahre alt

Mit 300 Jahren ist die Feuerwehr Fehraltorf eine der ältesten dokumentierten in der Region. «1718 taucht die örtliche Feuerwehr zum ersten Mal in der Geschichtschronik von Fehraltorf auf», weiss Ferrari.



Das wird am kommenden Samstag gefeiert. Die Feuerwehr veranstaltet in der Reithalle Barmatt in Fehraltorf ein Fest (siehe Box). «Wir wollen unsere Geschichte mit den Gästen feiern. In 300 Jahren hat sich ganz schön viel verändert.»



Unerwartetes Jubiläum



Lange Zeit war den Mitgliedern gar nicht klar, wie alt die Feuerwehr Fehraltorf eigentlich ist. «Wir waren vor kurzem bei der Feuerwehr Ardning in der Steiermark zu deren 120-Jahr-Jubiläum eingeladen. Danach fragten wir uns, wann die Feuerwehr Fehraltorf eigentlich zum ersten Mal in der Chronik auftauchte», erzählt Ferrari. Dass das bereits 1718 der Fall war, hat niemand gedacht.



«Den zwei Feuerwehrleuten wird anbefohlen, die Feuerleiter, Haken etc. in gutem Stand zu halten und alles zu veranstalten, was im Notfall erfordert wird.»

Das ist die erste Notiz, in der die Feuerwehr Fehraltorf erwähnt wird. Sie zeigt, dass es damals eine bereits organisierte Feuerwehr gegeben haben muss. «Diese war natürlich noch viel einfacher aufgestellt und ausgestattet als heute», sagt Adrian Ferrari.

Von Bränden zu Wespennestern



Waren es damals hautpsächlich Brände, rückt die Feuerwehr heute oft wegen Umweltproblemen aus. Diesen Sommer beschäftigte sie vor allem die Wespenplage. «Wir entfernten bis zu 25 Nester an Fensterläden.»

Einer der grössten Einsätze für die Feuerwehr Fehraltorf unter Adrian Ferrari war der Brand beim Schützenhaus in Fehraltorf. Es brannte im Sommer 2015 bis auf die Grundmauern ab. «Wir waren gut organisiert und konnten mit der Situation umgehen. Zum Glück wurde niemand verletzt.»