Die vierte Pfäffiker «Dorfete» steht bevor

Am Freitagabend, 24. August um 18 Uhr, startet in Pfäffikon die vierte Dorfete. Nach den erfolgreichen Durchführungen in den letzten Jahren gibt es auch in diesem Jahr ein Fest für Klein und Gross. Den Auftakt zum Fest geben die Zürcher Oberländer Band «The Frog & Band» und der Russiker Sänger und Gitarrist Claudio Weber (alias «Cloood»). Die Konzerte finden in der «Schuppe-Bar» statt und starten ab 20 Uhr.

Der längere Festtag vom Samstag beginnt um 14.30 Uhr mit traditioneller Blasmusik und dem Auftritt der Steelband «Pantaloni» Um 15 Uhr folgt ein Familientheater des Familienvereins für Jung und Alt. Gegen den Abend gibt der mitorganisierende Verein Jodelchörli am Pfäffikersee ein Konzert, bevor das Tanz- und Unterhaltungsorchester Charly F. zum Tanz einlädt. Währenddessen können Kinder Zimmi’s Streichelzoo besuchen. Zudem sorgt das Schwyzerörgeli-Duo Züri-Bärgler zwischen den einzelnen Programmpunkten für Unterhaltung. Des Weiteren ist eine Schiessbude und ein Karussell vor Ort. Für die Dorfete müssen die Besucher keinen Eintritt bezahlen und die Preise für das kulinarische Angebot sind gemäss OK familiengerecht. Weitere Informationen zum Fest und Eindrücke der Dorfete vom letzten Jahr auf www.pfäffiker-dorfete.ch.