«Die einzige Chance ist eine Behandlung in Deutschland»

«Ich will eigentlich schon noch ein bisschen leben. Wenn es geht noch ein paar Jahre», sagt Kurt Sladek mit betrübter Miene. «Ich möchte sehen, wie mein Enkelkind aufwächst. Gerne würde ich sehen, wie es laufen lernt. Gerne würde ich hören, wie es seine ersten Worte ausspricht.»

Der Oberwinterthurer ist an Krebs erkrankt. In nur drei Jahren hat er fünfzehn Kilogramm verloren, nicht aber seine Hoffnung. Der 65-Jährige will nun die Öffentlichkeit um Unterstützung bitten, für die wohl letzte Chance, sein Leben vielleicht zu verlängern.

Ratlose Ärzte

Sladeks Leidensgeschichte beginnt 2007, als er zum Arzt geht, weil sich an seinem Ellbogen Wasser angesammelt hat. Bei der Kontrolluntersuchung entdeckt der Arzt bei ihm ein Geschwulst in der Leistengegend. Als der Mediziner den Verdacht auf Leistenbruch ausschliesst, schickt er Sladek zum Chirurgen. Vom Bauch werden Proben entnommen. Dann kommt die Schockdiagnose: Krebs.

Über zehn Jahre lang kämpft sein Körper gegen den bösartigen Prostatakrebs, der sich in Sladek ausbreitet. Er erhält eine Hormonkur und alle drei Monate eine Spritze. Der PSA-Wert (prostataspezifisches Antigen), der die Aktivitäten des Krebses im Blut widerspiegelt, bleibt vorerst stabil. Doch dann verschlechtert sich sein Zustand.

«Ich will sehen, wie mein Enkel laufen lernt.»

Vor drei Jahren wird Sladek einen Monat lang jeden Tag mit einem Linearbeschleuniger bestrahlt. Doch der PSA-Wert steigt weiter an. Die Ärzte wissen nicht, warum. Vor zwei Jahren werden ihm Tabletten verschrieben. Jeden Tag nimmt er ein halbes Dutzend zu sich. «Eine Schachtel mit 120 Tabletten kostet 3500 Franken», sagt Kurt Sladek.

Ende 2016 beginnt für ihn die Chemotherapie. Doch seine Blutwerte bessern sich nicht. Es folgen eine zweite Chemotherapie in Verbindung mit dem Medikament Jevtana und die Einnahme von Carboplatin. Der PSA-Wert steigt weiter an, das letzte Jahr rapide. «Die Onkologin sagte mir, ich sei austherapiert und werde wohl früher oder später an der Krankheit sterben», so Sladek.

Neue Behandlungsmethode

Nach einer Recherche entdeckt die Ärztin aber eine ganz neue Behandlungsmethode, die nur in Deutschland angeboten wird.

Kurt Sladek wird nach Zürich geschickt, wo sich herausstellt, dass sich seine Krebszellen durch die Therapie verändert haben. Weitere Tests ergeben, dass seine Krebszellen eine bestimmte Flüssigkeit aufnehmen. Das Resultat zeigt, dass die neue Behandlungsmethode in Deutschland Kurt Sladek möglicherweise helfen könnte. Denn in dieser sollen die Krebszellen eine ähnliche Substanz aufnehmen und dadurch ausgeschaltet werden. «Die Ärztin* sagte, die Chance betrage 60 Prozent, dass mir die Behandlung hilft», so Kurt Sladek.

«Die Behandlung ist der letzte Versuch, mein Leben noch ein wenig zu verlängern.»

Krankenkasse zahlt nicht

Die Krankenkasse will Sladeks Behandlung in Deutschland jedoch nicht bezahlen. Es bestünde keine Pflicht für die Grundversicherung, die Kosten zu übernehmen, heisst es seitens der Krankenkasse. Die Ablehnung der Kostenbeteiligung wird durch einen Arzt der Krankenkasse bestätigt. Es liege «kein nachgewiesener hoher Nutzen» der Behandlung in München vor. Zudem sei Sladek «nur für Notfallbehandlungen im Ausland versichert». Dass «kein nachgewiesener hoher Nutzen» vorliegt, ändert für Sladek nichts an der Tatsache, dass die Behandlung der letzte Versuch sein könnte, sein Leben vielleicht um einige Jahre zu verlängern.

Spendenaufruf über Facebook und via Medien

«Eine Sitzung kostet 11'000 Euro. Zwei oder drei Tage würde ich stationär in München bleiben müssen. Die Behandlung würde also mindestens 35 000 Franken kosten. Vermutlich bräuchte ich aber mehr Sitzungen», sagt Sladek.

Nun will er selbst das Geld sammeln, indem er über die sozialen Netzwerke und über die Medien um Spenden bittet. Auf Facebook postet er regelmässig Aufrufe. Der Auszug eines Posts vom 13. Juli lautet: «Liebe Freunde [...]. Ihr seid mir eine grosse Hilfe in dieser schwierigen Zeit. Aber leider habe ich schlechte Nachrichten. Die Krankenkasse hat mein Gesuch abgelehnt. Jetzt läuft mir die Zeit davon. Ich werde mich beraten lassen, ob es noch irgendwelche Möglichkeiten gibt, wo ich noch Geld auftreiben kann, um die teure Therapie zu bezahlen. Danke, wenn ihr mich weiter unterstützt und auch den Post teilt.»

Ähnlicher Fall im Tessin

Ein ähnlicher Fall ereignete sich vor wenigen Wochen im Tessin. Der «Tagesanzeiger» vom 20. Juli berichtete, dass die Krankenkasse für einen krebskranken Jungen die Medikamente nicht bezahlen wollte. Als der Fall in den Medien publik wurde, sei im Tessin grosse Empörung ausgelöst worden.

Innerhalb weniger Tage kamen durch Spenden 30'000 Franken zusammen. Der öffentliche Druck – unter der Einschaltung der Politik – brachte die Kasse zum Umdenken. Sie teilte mit, sie bezahle die Kosten aus der Zusatzversicherung. Sladek hofft, dass er in der Deutschschweiz über die Medien eine ähnliche Solidaritätsbekundung erleben dürfen wird.

«Die Behandlung würde mindestens 35'000 Franken kosten.»

Sein neuster Post vom 31. Juli auf Facebook lautet: «Liebe Freunde und andere nette Leute, ich möchte an Euch appellieren. Hat bitte jemand die Möglichkeit oder Grosszügigkeit, mir zu helfen? Diese Therapie in München ist so ziemlich das Einzige, das mir noch helfen könnte. Ich bitte Euch, mir zu helfen und mir noch ein wenig Leben zu schenken, mit Gottes Hilfe, wenn es Euch möglich ist! Mit bestem Dank, liebe Leute.»

Sladek hat drei Kinder und sechs Enkelkinder, von denen drei Kleinkinder sind. Eines ist neun Monate alt. Damit die Therapie Sladek helfen kann, muss er sie aber möglichst schnell beginnen. Wer helfen will, kann Kurt Sladek über Facebook kontaktieren. Auch Anfragen an die Redaktion, redaktion@stadinews.ch, werden weitergeleitet.

* Die Ärztin will anonym bleiben und gibt keine Stellungnahme ab. Die Redaktion hatte Einsicht in alle Dokumente von Kurt Sladek.