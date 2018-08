Wetziker Pfarrer enttäuscht über Reaktion des Bundes

Das Jahr 2011 war allerdings seit mindestens 35 Jahren absolutes Rekordjahr, was den Export von Kriegsmaterial in Millionen Franken angeht. Bis 2008 waren Exporte von über 500 Millionen Franken die Ausnahme. Und: Seit 1983 lag das Exportvolumen in Franken nur 13 Mal über dem «Tief» von 2016. Zudem wurden im ersten Halbjahr 2018 im Vergleich zur Vorjahresperiode abermals mehr Rüstungsgüter ins Ausland verkauft.

«Geht nicht auf ethische Fragen ein»

Auch der Initiant des offenen Briefes, der Horgemer Pfarrer Johannes Bardill, zeigt sich enttäuscht ob der Reaktion des Bundesrates. «Das Schreiben wiederholt lediglich, was bereits in den Medien zu lesen war», so der Pfarrer, «es geht auf die ethischen Fragen, die wir aufgeworfen haben, überhaupt nicht ein.»

Er habe zwar nicht erwartet, dass der Bundesrat gleich eine Kehrtwende bei den Waffenexportbestimmungen hinlegt. Eine derart oberflächliche Antwort, die nicht einmal die persönliche Unterschrift eines Verantwortlichen trage, habe ihn aber doch etwas erstaunt.

Mahnende Stimmen

Warum sich aber überhaupt an den Bundesrat wenden, wenn mit keinem Ergebnis gerechnet wird? «Nur, weil man kein direktes Ergebnis erzielt, heisst das nicht, dass man nichts tun soll», ist Bardill überzeugt. «Wir sind eine Stimme neben vielen, die zur Vorsicht mahnen.»

Bislang planen die evangelisch-reformierten Pfarrerinnen und Pfarrer, die den offenen Brief an den Bundesrat geschickt haben, keine weiteren Interventionen. «Dafür sind wir zu wenig vernetzt», sagt Bardill.