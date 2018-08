Russiker Turner helfen Madetswiler Landwirten

Stehen geblieben sind nichts als die Grundmauern. Die Scheune auf dem Bauernhof der Familie Wylenmann ist am Freitag, 10. August, komplett niedergebrannt. Für den Madetswiler eine Katastrophe. Elf Milchkühe und 26 Kälber haben den Brand überlebt – zwei Jungtiere starben in den Flammen. Und auch für 18 Maststiere kam jede Hilfe zu spät.

Die Solidarität mit dem Landwirten nach dem Unglück war gross. Der Dorfverein Madetswil hat eine Spendensammelaktion lanciert. Am Wochenende packten Mitglieder des Turnvereins Russikon kräftig an, um Wylenmann bei den Aufräumarbeiten zu helfen.

«Gelebte Vereinskultur»

«Edy ist jemand der immer und überall hilft, ob als Kampfrichter, bei der Papiersammlung oder als sonstiger freiwilliger Helfer, so wie wir immer auf ihn zählen können, darf er jetzt auf uns zählen!», schreibt der TV Russikon auf Facebook. Edy Wylenmann ist der Onkel von Thomas Wylenmann, der im TVR in verschiedenen Funktionen amtet. «Dieser Einsatz ist gelebte Vereinskultur in Reinstform», sagt Wylenmann.