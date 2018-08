«Mit Kühen lebt man nicht gefährlich»

Andreas Sommer aus Wülflingen mag Kühe ausserordentlich gern. Schon auf dem Bauernhof seines Grossvaters lernte er als Kind während der Sommerferien, dass man sich vor diesen Geschöpfen nicht fürchten muss. «Ich erinnere mich an Aufenthalte über Mittag im Stall. Während meine Grosseltern den Mittagsschlaf abhielten, vermochte ich den Stall auf geheimnisvolle Weise in Besitz zu nehmen», erzählt er.

Die Liebe zu den Tieren blieb über all die Jahre bestehen. In seiner Freizeit lichtete der heute 58-Jährige dutzende Kühe aus verschiedenen Perspektiven ab. Die Kuhporträts stellt der Winterthurer vom 24. August bis 4. Oktober im Bistro Dimensione in der Neustadtgasse 25 aus. Es wird seine erste und seine letzte Galerie zum Thema Kuh sein.

«Die Kuh verliert nicht die Geduld»

Die ersten Kühe fotografierte Andreas Sommer vor zirka 20 Jahren bei Streifzügen durch die Natur. Die Tiere gehörten zu seinen liebsten Sujets. «Sie sind dankbar zum Fotografieren», argumentiert er, «weil man nicht früh aufstehen und nicht weit reisen muss. Ausserdem benötigt man keine teure Fotoausrüstung und lebt auch nicht gefährlich.» Weil Kühe neugierig und wenig scheu seien, sei das Fotografieren leicht. «Sie drängen sich dem Fotografen quasi auf. Wenn jemand die Geduld verliert, dann bestimmt nicht die Kuh», schildert er.

«Kühe drängen sich beim Fotografieren auf.» Andreas Sommer, Künstler und Hobby-Fotograf

Auf seinen Fotos wollte Andreas Sommer nicht abbilden, was jeder beim Sonntagsspaziergang sehen kann. «Meine Bilder sollen einen Moment irritieren und den Betrachter dann dazu anregen, scheinbar Altbekanntes neu zu betrachten.» Dafür fotografierte er die Tiere bewusst aus ungewöhnlichen Perspektiven – mal von unten, mal ganz nah vor der Linse. «Ich möchte meine Umgebung mit neuen Augen sehen und den Betrachter damit überraschen.»

Die Festplatten quillen über

In der Zwischenzeit kann sich der Winterthurer vor lauter Kuhbildern kaum mehr retten. Zig Porträts aus dem Kanton Zürich, dem Bernbiet und der Ostschweiz hat er schon gemacht. «Meine Festplatten überquellen schon mit Fotos zu diesem Thema.» Freunde hätten ihm zudem zahlreiche Ferienkarten gesandt, auf denen Kühe abgebildet sind. «Das soll dann reichen», sagt er mit einem Augenzwinkern.

Welches Projekt er als nächstes angehen wird, weiss der 58-Jährige noch nicht. Sei das Kuh-Thema erst einmal abgeschlossen, bestehe Platz für neue Ideen. «Wer weiss, was dann noch folgen wird.»