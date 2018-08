Heimliche Goa-Party unter dem Bachtelturm

Hunderte grüne Lichter huschen wie Glühwürmchen über den Boden. Durch grosse Boxen wummern Bässe, dröhnen Beats. Dschungelgrooves, Elektrofetzen. Ohne Anfang, ohne Ende. Menschen bewegen sich wie in Trance, ihre Hände scheinen in der Luft zu schweben, die Becken schwingen im Takt, ihre Augen sind geschlossen. Frauen tragen kleine Neonstäbe im Haar, sie leuchten in Pink, Knallgelb, Hellgrün.