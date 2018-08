Feine, aber spürbare Sanierung

Wenn man nun im Schulhaus stehe, habe man das Gefühl, es sei totalsaniert worden. Dies sagte Ernst Weyermann, Geschäftsführer des Architekturbüros Batimo SIA, an der Feier zum Abschluss der Sanierung des Klassentrakts des Primarschulhauses Steinacker von heute Montag. «Wir haben aber gar nicht alles gemacht.» Das zehn bis zwölf Jahre alte Flachdach etwa sei noch in gutem Zustand. «Es muss erst in etwa fünf bis zehn Jahren unterhalten werden», sagt Weyermann. Und auch sonst habe man auf ein paar Kleinigkeiten verzichtet.