Seen beeinflussen das Klima

Der Greifensee sei eigentlich zu klein um Auswirkungen auf das Klima der Umgebung zu haben. Grössere Seen wie der Bodensee würden dieses aber sehr wohl beeinflussen, erklärt der Fachmann. Interessant sei allerdings, dass man in Maur eher Zürcher Oberländer Wetter habe und in Fällanden stadtzürcherisches Wetter.

Beim Aperitif stellt Padel den Wettermann dem Publikum mit einigen Interviewfragen vor und erzählt, wie man sich auf einer von ihm organisierten Reise nach Island kennen gelernt habe. «Thomas Kleiber war nicht nur extrem lustig, wir haben zum ersten Mal verstanden, was ein Island-Tief und was ein Azoren-Hoch ist». Für den gelernten Chemielaboranten Kleiber war die Meteorologie schon immer ein Kindheitstraum, weshalb er mit 29 Jahren nochmals ein Studium als Meteorologe absolvierte.

Auf die Frage, wie man ihn betreffend Wetter ärgern könne, meinte der Wetterfachmann mit einem Augenzwinkern: «Wenn man mich fragt, wie das Wetter ist, sage ich: Du hast ja Augen.»

«Nur wegen eines Wettereinbruchs ändert sich der Charakter des Klimas nicht» SRF-Meteorologe Thomas Kleiber.

Fragen aus dem Publikum beantwortet Kleiber souverän. Den Hitzesommer habe niemand vorausgesehen, denn es sei nicht möglich eine Prognose für eine ganze Jahreszeit zu machen. Auch die Frage, wieso man Donner hören und keine Blitze sehen könne, bringt Kleiber nicht in Verlegenheit. «Es donnert nur, wenn es auch blitzt. Doch es kann vorkommen, dass die Blitze von einer Wolkenformation verdeckt werden und für das Auge nicht sichtbar sind.»

Nach der Vorspeise im Unterdeck referiert Kleiber über das Klima und zeigt einen Zeitrafferfilm vom Greifensee. Das Wetter könne man als Laune und das Klima als Charakter bezeichnen. «Nur wegen eines Wettereinbruchs ändert sich der Charakter des Klimas nicht.» Der Klimawandel sei schleichend und den Trend nach oben könne man nicht abstreiten. «Ich schätze die Gletscher als politisch neutral ein und die Gletscher schmelzen», bringt es Kleiber auf den Punkt.