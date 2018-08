Nur mit 20 Franken an die Wetziker Chilbi – wie lange reicht das?

20 Franken pro Kind, das ist unser Budget für diesen Nachmittag an der Chilbi Wetzikon. Im Zug von Uster nach Wetzikon bereite ich meine Kinder darauf vor. Meine Tochter, die nun bereits in die zweite Klasse geht, kann damit etwas anfangen. Mein 4-jähriger Sohn hat mehr Mühe, sich den Betrag vorzustellen. Klar ist für ihn: «Ich will Karussell fahren.»