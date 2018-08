Gelegenheit wahrgenommen, um den Blutdruck zu messen

Am Samstag herrschte auf dem Areal des Alterszentrums Sophie Guyer in Pfäffikon Festbetrieb. Bewohner und Besucher verbrachten bei bester Witterung einige gesellige Stunden im Freien und genossen das Angebot der Festwirtschaft. In Beschlag genommen wurde ebenso, von Bewohnern und Besuchern gleichermassen, die Messstelle für Blutzucker und Blutdruck. Einige Marktstände mit selbst gefertigten Gebrauchsgegenständen luden ebenfalls zum Verweilen ein.