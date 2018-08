Gambia erhält ersten Spielplatz mit einer Ludothek

In einer Wohnung in Maur stehen verpackte Umzugskartons. Man könnte meinen, die Mieter ziehen um. Doch es ist anders: Anja und ihr Mann Clark Jarra sowie die beiden Kinder brechen die Zelte in der Schweiz ab und wandern nach Gambia, Clarks Heimatland, aus. Die Bündnerin und der Gambier lernten sich vor zehn Jahren im Starbucks am Limmatquai kennen - sie befand sich gerade in den Abschlussprüfungen an der Pädagogischen Hochschule Zürich, er war Filialleiter im Starbucks.

Einfach mal Kinder unterrichten

Ein Jahr später reiste das Paar das erste Mal nach Gambia. «Wir machten nicht Ferien, ich unterrichtete während einem Monat an der Gambia Senior Secondary School in Banjul», sagt Anja Jarra. Ein Austauschprogramm existierte nicht: «Zwischen der PHZH und der Schule in Banjul gab es kein Abkommen. Zuerst war da die Idee und dann hat Clark den Kontakt in Banjul hergestellt.» Während dieser Reise lernte sie auch gleich die Familie ihres Mannes kennen. «Zugegeben, ich war zu Beginn sehr nervös.» Doch diese verflog rasch: «Clarks Mutter war auch als Lehrerin tätig und diese Gemeinsamkeit erleichterte mir den Start bei seiner Familie.»

«In Gambia musste ich lernen, spontan und flexibel zu sein.» Anja Jarra, Lehrerin aus Maur

Während ihres «Assistant Teacherships» musste Anja Jarra sämtliche Vorstellungen rund ums Unterrichten überdenken: «Das fängt schon bei der Pünktlichkeit an, die ist dort nicht so wichtig. Wenn Schüler zu spät kamen, steckte aber meistens ein plausibler Grund dahinter. Meist hatte dies mit dem langen Schulweg oder Verspätungen des Schulbusses zu tun.» In Gambia habe sie lernen müssen, spontan und flexibel zu sein. Zudem müsse man nicht immer alles verstehen wollen: «Funktioniert bei uns etwas nicht, dann wird das genauestens analysiert.» Ihr Mann sagt mit einem Lachen: «Damit kommt man in Gambia nicht weit.»

Auch der Zugang zu Informationen gestaltete sich schwieriger. Anja Jarra sagt: «In der Schweiz konnte ich zur Vorbereitung einer Lektion das Internet nutzen, in Gambia ging das nicht.» Fundierte Kenntnisse zum Unterrichtsstoff seien deshalb wichtig gewesen. Die Bücherei habe nicht wirklich geholfen. Clark Jarra sagt: «Viele Bücher waren uralt und darum nicht hilfreich.»

Auswandern wurde zum Thema

Nach ihrer Rückkehr arbeitete Anja Jarra als Lehrerin in Buchs und in Egg. Ihre Erfahrungen in Gambia hätten sie stets begleitet: «Die Herzlichkeit, die ich dort erfahren habe, hat mich sehr berührt. Mich liess der Gedanke nicht mehr los, eines Tages auszuwandern und etwas aufzubauen.»

Vergangenes Jahr fällte die Familie den Entscheid. Dabei hätten Schlüsselmomente eine Rolle gespielt, wie Anja Jarra sagt: «Politisch gab es in Gambia mit der Abwahl des langjährigen Präsidenten einen Neuanfang. Zudem sind unsere Kinder in einem idealen Alter und Clark hat seinen MBA abgeschlossen.»

Freunde unterstützen das Paar

In Tanji möchte die Familie einen Spielplatz mit einer Ludothek aufbauen. Die Idee entstand während Reisen nach Gambia: «Dort gibt es fast keine Spielplätze, die Kinder spielen meist ohne Eltern auf der Strasse. Wir möchten sie davon wegbringen und ihnen zusammen mit ihren Eltern einen geschützten Rahmen bieten.» Aus eigener Erfahrung wisse sie zudem, dass Kinder beim Spielen besser lernen.

«Einige sagten zu mir, ich mache da etwas Verrücktes.» Anja Jarra

Familie und Freunde in der Schweiz unterstützen ihr Vorhaben: «Klar, einige sagten zu mir, ich mache da etwas Verrücktes. Aber niemand war wirklich dagegen.» Auch finanziell wurde dem Paar geholfen: «Wir haben 3000 Franken Spenden bekommen.» Insgesamt braucht das Paar für den Spielplatz 50‘000 Franken. Anja Jarra sagt: «Den Rest wollen wir mit Crowdfunding sammeln.»

Viel Material ist schon in Gambia

Bereits hat die Familie einen Schiffscontainer mit Material nach Gambia verschifft. «Darunter sind viele Gegenstände für den Spielplatz, die wir geschenkt bekommen haben.» Mühsam war laut Anja Parin Jarra der «Papierkram»: «Wir mussten in der Schweiz alles abmelden und die Kinder in der neuen Schule anmelden.» Das sei mittlerweile alles erledigt, ein paar Sachen müssten sie noch packen: «Ende September geht es definitiv los.» Wohnen werden sie auf einem Grundstück, das Clark Jarra von seinem Vater geerbt hat.

An der Schweiz vermissen würden sie vor allem Freunde, Familie und Kulinarisches wie Ricola, Käse und Brot. «Aber auch die Sicherheit und das gute Gesundheitswesen werden uns fehlen.» Da zeigt sich auch gleich ihre grösste Sorge: «Ich bin froh, wenn wir gesund ankommen und es auch bleiben.»

Weitere Informationen zum Projekt sind hier erhältlich.