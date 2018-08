Stephan Fuhrer erschwimmt sich eine Medaille

Den Finallauf von Freitag über 50 Meter Freistil an den Para-Schwimm-Europameisterschaften in Dublin beendete Stephan Fuhrer als Dritter. Das bedeutet seine zweite Medaille überhaupt an einer Europameisterschaft. Zu Silber fehlten dem Zürcher dabei lediglich zwei Hundertstel. «Das Rennen war hart heute und ich bin glücklich mit der Bronzemedaille», sagte der in Greifensee wohnhafte Para-Schwimmer nach dem Rennen. Gold und Silber gingen an Italien. Der 17-jährige Europameister Antonio Fantin gewann 1.77 Sekunden vor seinem Landsmann Francesco Bocciardo.