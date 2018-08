Pilot wird in seiner Ansprache der Opfer gedenken

Am Freitag will die Dübendorfer Ju-Air ihren Flugbetrieb wieder aufnehmen, nur 13 Tage nach dem tragischen Absturz am Piz Segnas mit 20 Toten. Nun hat das Bundesamt für Zivilluftfahrt (Bazl) der Fluggesellschaft vorsorgliche Massnahmen auferlegt.

So muss die Ju-Air bei Flügen vorläufig eine Minimalhöhe einhalten, die über der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestflughöhe (150 Meter über unbewohntem Gebiet, 300 über bewohntem) liegt. In der Vergangenheit hatte das Bazl die Fluggesellschaft wegen Nichteinhalten der Mindestflughöhe auch schon büssen müssen (wir berichteten).

Eine weitere Auflage: Die Flugzeuge der Ju-Air müssen ab sofort ein GPS-Datenaufzeichnungsgerät mitführen, das jeden Flug aufzeichnet und eine nachträgliche Beurteilung der Flugroute erlaubt. Weiter sollen die Passagiere während des Fluges angeschnallt bleiben und sich nicht mehr frei im Flugzeug bewegen können. Dies gilt auch für Cockpit-Besuche während des Flugs.

Die vorsorglichen Massnahmen müssen von der Ju-Air vor Aufnahme des Flugbetriebs umgesetzt werden.

Verständnis für «Cockpit-Sperre»

Die Pläne der Ju-Air, am Freitag wieder mit zwei Flugzeugen ab Dübendorf abzuheben, dürften durch die Auflagen allerdings nicht tangiert sein. «Wenn die Ju-Air die Massnahmen umsetzen kann, was kein Problem sein dürfte, kann sie wie geplant fliegen», sagt Bazl-Sprecher Urs Holderegger. Die Massnahmen seien mit der Ju-Air auch abgesprochen worden und die Ju-Air habe dem Bazl bereits zugesichert, dass sie die Auflagen umsetzen wird.

«Uns ist bewusst, dass es unsere Fluggäste in der Vergangenheit sehr geschätzt haben, sich im Flugzeug bewegen zu können. Aber vor den aktuellen Hintergründen wird diese Massnahme sicher auf Verständnis stossen.» Christian Gartmann, Sprecher Ju-Air

Ju-Air-Sprecher Christian Gartmann sagt gar, dass die Auflagen auch auf eigenen Vorschlägen der Ju-Air beruhen würden. Auf die «Cockpit-Sperre» angesprochen meint er: «Uns ist bewusst, dass es unsere Fluggäste in der Vergangenheit sehr geschätzt haben, sich im Flugzeug bewegen zu können. Aber vor den aktuellen Hintergründen wird diese Massnahme sicher auf Verständnis stossen», sagt er. Ausserdem könnten die Passagiere von ihren Plätzen aus weiterhin ins Cockpit sehen.

Abwarten war keine Option

Gartmann ist weiterhin überzeugt vom Entscheid, den Flugbetrieb am Freitag wiederaufzunehmen. «Der Pietätsfrage haben wir insofern Rechnung getragen, als dass wir überhaupt eine Pause eingelegt haben. Gesellschaften von Businessjet oder Ferienflügen hätten sich kaum freiwillig eine solche auferlegt», sagt er. Abzuwarten, bis definitive Klarheit über die Unfallursachen bestehen, sei keine Option gewesen. «Bis dazu Erkenntnisse vorliegen, kann es ein Jahr oder länger dauern. So lange können wir schlicht nicht warten.»

Sollte das Bazl oder die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) jedoch zum Schluss kommen, dass es Hinweise auf Sicherheitsmängel bei den Ju-Air-Flugzeugen gibt, würde man sofort am Boden bleiben, so Gartmann. Auch Bazl-Sprecher Holderegger sagt, dass ein Flugverbot dann doch noch zum Thema werden könnte.

Bazl hat Vertrauen

Das Bazl hatte sich zuletzt «überrascht» darüber gezeigt, dass die Ju-Air knapp zwei Wochen nach dem Unglück den Flugbetrieb schon wieder aufnehmen will. Urs Holderegger sagt allerdings auch, dass es nach Abstürzen nicht üblich sei, ganze Flotten zu «grounden».

«Falls es zu Unregelmässigkeiten kommen sollte, würden wir so oder so davon erfahren.» Urs Holderegger, Sprecher Bazl

Ob die Ju-Air sich an die Auflagen hält, werde das Bazl sicher nicht mit einem «Inspektor an Bord» überprüfen, so Holderegger. «Falls es zu Unregelmässigkeiten kommen sollte, würden wir so oder so davon erfahren», sagt der Bazl-Sprecher. Sollten solche festgestellt werden, würde die Sistierung der Betriebsbewilligung zum Thema. Dass es soweit kommt, glaubt Holderegger aber nicht, man habe diesbezüglich Vertrauen in die Ju-Air.

Ju-Piloten tragen Trauerflor

Am Freitag werden aber nicht nur die vom Bazl gemachten Auflagen Thema sein, sondern es wird auch den Opfern des Absturzes gedenkt. «Vor dem Abflug nimmt der Pilot in seiner Ansprache Bezug zum Unfall», sagt Gartmann. Bereits am Donnerstagabend hätten rund 150 freiwillige Ju-Air-Mitarbeiter den Opfern in einer internen Abdankung gedenkt.



In Deutschland trage jeder Ju-Air-Pilot aus Verbundenheit einen Trauerflor an seiner Uniform, wie Uwe Wendt, der Flugbetriebsleiter der Deutschen Lufthansa-Berlin-Stiftung, die Rundflüge mit Ju-Air-Maschinen veranstalten, zur Zeitung «Donaukurier» sagt. «Wir werden natürlich vor jedem Flug eine Trauerminute abhalten.»

Die Ju-Air informiert am Freitag, um 11 Uhr, in einer Pressekonferenz über die Wiederaufnahme des Flugbetriebs. An diesem Tag heben zwei Flüge ab Dübendorf ab. Zueriost.ch berichtet ab 10.45 live vor Ort.

