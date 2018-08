Die neue Winterthurer Sportarena ist eröffnet

2000 Besucher wohnten der Eröffnung der neuen Winterthurer Axa-Sportarena am Freitagabend bei. Paddy Kälin führte durch den Abend, an dem diversen Kurzfilme zur Entstehung der Arena gezeigt wurden. Dazwischen zeigten diverse Winterthurer Vereine ihren Sport, darunter Kunstradfahrer, Turner und Tänzer. Beni Thurnheer führte die Besucher durch die neue Arena, in der es von Beginn weg sehr heiss war. Ein Zuschauer meinte gar, es handle sich um «die grösste Sauna in Winterthur».