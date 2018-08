Antike für die Kleinen an den Kids- und Teeniedays

An den Kids- und Teeniedays, die in der letzten Sommerferienwoche auf dem Areal des Effretiker Schulhauses Watt stattfanden, konnten die Kinder spielerisch in eine antike Welt eintauchen. Mit biblischen Geschichten, Spiel und Musik befassten sie sich im Sommercamp mit dem Aufbau der fiktiven Pyramidenstadt Pitom. Die teilnehmenden Kinder konnten unter Anleitung der organisierenden Institutionen in eine antike, fiktive Welt eintauchen. Am Freitagabend fand das grosse Schlussfest statt, und die Kinder liessen sich das Erkundungs- und Spielvergnügen auch ob der eher feuchten Witterung keinesfalls verderben. Veranstalter der Kids- und Tenniedays waren die Eagles Jungscharen Effretikon, Tagelswangen und Illnau sowie die Christliche Kinder-, Jugend- und Sozialarbeit Effretikon in Zusammenarbeit mit der Freien Evangelischen Gemeinde und der Reformierten Kirche Illnau-Effretikon.