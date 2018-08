Ju-Air hält Trauerminuten an Pressekonferenz ab

Vor 13 Tagen war das altbekannte, tiefe Brummen der Ju-52 am Himmel verstummt. Gestern morgen, knapp zwei Wochen nach dem Absturz der Ju-52 HB-HOT mit 20 Toten, war es am Himmel über dem Zürcher Oberland wieder zu vernehmen. Eine Schwester-Maschine, die HB-HOS, absolvierte einen Probeflug ohne Passagiere. Der Ju-Air-CEO Kurt Waldmeier und Chefpilot Andreas Pfisterer testeten persönlich das GPS-System, das künftig bei jedem Ju-Air-Flug an Bord sein muss. Das Bundesamt für Zivilluftfahrt hat dem Oldtimer-Verein diese Auflage einen Tag zuvor gemacht (siehe Box).

Bevor am Nachmittag um 16 Uhr die erste Maschine mit Passagieren nach Bensheim (Deutschland) aufbricht, hielt die Ju-Air eine Pressekonferenz ab. Zu Beginn zündeten Ju-Air-Mitarbeiter 20 Kerzen an, die jeweils von Kränzen umringt waren. Es folgte eine Schweigeminute im Andenken an die Opfer des Absturzes am Pis Segnas in Graubünden.