Ju-52 hebt wieder ab

Die Ju-52 HB-HOT stürzte am 4. August in Graubünden in der Nähe des Martinslochs am Piz Segnas ab. 20 Personen kamen ums Lebens – darunter zwei Piloten, eine Flugbegleiterin und 17 Passagiere. «Beim Eintreffen am Unglücksort bot sich ein trauriges Bild. Es konnten keine Überlebenden ausgemacht werden», sagte ­Gesamteinsatzleiter und Pikett­offizier Andreas Tobler am Tag nach dem Unglück an einer Pressekonferenz.

Unter den Opfern sind elf Männer und neun Frauen im Alter zwischen 42 und 84 Jahren. Sie stammen aus den Kantonen Zürich, Thurgau, Luzern, Schwyz, Zug und Waadt und ein Paar mit Sohn aus Österreich. Die drei Besatzungsmitglieder kommen aus den Kantonen Zürich und Thurgau. Unter den Opfern war niemand aus der Region.

Bisher ist nicht geklärt, was zum Absturz geführt hat. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle Sust untersucht die Ursache. Daniel Knecht sagte an der Medienkonferenz: «Wir werden alles daran setzen, die Ursache zu ermitteln.» Dies werde aber einige Zeit in Anspruch nehmen. Die Unfallstelle auf 2540 Metern lasse aber schon jetzt einige Schlussfolgerungen zu. «Das Flugzeug ist nahezu senkrecht und mit relativ hoher Geschwindigkeit auf den Boden geprallt. Der Grund für diese Fluglage muss noch eruiert werden.» Ausschliessen könne man aber, dass das Flugzeug Teile vor dem Aufprall verloren habe oder es mit etwas kollidiert sei. Knecht fügte an, dass kein Notruf eingegangen sei.