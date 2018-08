Grillieren auch in Hittnau wieder erlaubt

Seit dem 27. Juli wurde in Hittnau aufgrund der anhaltenden Trockenheit das allgemeine Feuerverbot erteilt.Wie die Gemeinde mitteilt, sei das Brandrisiko wegen der Niederschläge und dem Temperaturrückgang reduziert, weshalb das allgemeine Feuerverbot aufgehoben wurde.

Das heisst, dass das Grillieren in Siedlungen wieder erlaubt ist, wobei die Gemeinde weiterhin zur Vorsicht mahnt.

Das durch den Kanton angeordnete Feuerverbot in Wäldern und in Waldesnähe (Sicherheitsabstand von 200 Meter), bleibt bestehen. Dieses Verbot gilt ausdrücklich auch für bestehende, eingerichtete Feuerstellen bei Picknick- und Spielplätzen, für Cheminées in Waldhütten sowie für Gas- und Elektrogrills. Über die Aufhebung dieses Verbots wird die kantonale Baudirektion entscheiden. (zo)