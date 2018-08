Fluglärmforum Süd verlangt Korrekturen

Kurz vor der Sommerpause hatte das Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) einen neuen Vorschlag zum Konzeptteil des Sachplans Infrastruktur Luftfahrt (SIL) aufgelegt und ein sogenanntes Mitwirkungsverfahren gestartet. Dieses sollte es den Behörden und der Bevölkerung möglich machen, sich zu den Inhalten der geplanten Revision zu äussern. Die Eingabefrist hat das BAZL auf den 4. September festgelegt.

Das Fluglärmforum Süd fordert nun eine Neuauflage mit massgeblichen Korrekturen, wie es in einer Mitteilung schreibt. Einerseits bemängeln die Städte und Gemeinden im Süden des Flughafens eine «fehlende rechtsstaatliche Legitimation des Konzeptteils SIL in den wesentlichen Punkten». Andererseits kritisieren sie, dass laut Bund in Interessensabwägungen die Interessen der Luffahrt immer stärker gewichtet werden würden als der Schutz der Bevölkerung und der Umwelt.



Weiter bemängelt das Fluglärmforum, dass das Mitwirkungsverfahren vom BAZL erneut auf die Sommermonate Juli und August gelegt worden sei. Um der Bevölkerung und den Städten sowie Gemeinden eine echte Mitwirkung zu ermöglichen, verlangt das Forum, dass solche Verfahren in Zukunft länger dauern.

Im Schreiben empfiehlt das Fluglärmforum seinen Mitgliedern – den Städten und Gemeinden im Süden des Flughafens – den Mitwirkungsprozess zu nutzen. Gleiches gelte für die betroffene Bevölkerung. Eine entsprechende Musterstellungnahme stehe ab Montag auch auf der Webseite des Fluglärmforums Süd zum Download bereit.