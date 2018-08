«Das Swiss Arctic Project war ein Erfolg»

Also habe er versucht, die «MV San Gottardo» so umweltfreundlich wie möglich zu halten. «Das Schiff fährt mit Diesel, nicht mit Schweröl. Der Verbrauch ist tiefer als bei einem Offroader in der Stadt.»



Ein umweltfreundlicher Schiffsantrieb wäre eine von den am Anfang erwähnten 1000 Ideen. «Die Menschen können auf den Mond fliegen, aber keinen nachhaltigen Antrieb entwickeln. Dieser Aufgabe sollte man sich stellen.»



Sponsoren für zweite Durchführung benötigt



Trotz Kritik bezeichnet Charles Michel das Swiss Arctic Project als Erfolg. «Wir konnten Leute berühren und sie zum Nachdenken anregen.» Es sei wichtig, dass dass Themen wie Umweltschutz und Klimawandel nicht vergessen gehen.



Das sei auch ein Grund, weshalb Michel das Swiss Arctic Project wieder durchführen möchte. «Für ein zweites Mal wären wir auf Sponsoren angewiesen. Die Frage nach dem Wer, Wie oder Wann ist aber noch offen.»

Janine Wetter bleibt in der Kälte

Die Fehraltorferin Janine Wetter war eine von fünf Schülern und Studenten, die an der Expedition auf der «MV San Gottardo» teilnahm. Für die Studentin der Umweltwissenschaften war es bereits der zweite Besuch in der Arktis. «Sie ist wie ein zweites Zuhause für mich», sagt Wetter. Kein Wunder also, dass die 21-Jährige ihren Aufenthalt bis im Dezember verlängert. Sie absolviert einen Teil ihres Studiums an der Universität in Spitzbergen, um mehr über das örtliche Ökosystem und die Auswirkungen des Klimawandels zu lernen.